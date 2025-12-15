CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 15 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 15 de 2025
  • A un mes del accidente del taxi que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá, se despertó el pequeño de 7 años que permanecía en coma.
  • Tres días de duelo en Antioquia por las 17 víctimas que dejó el trágico accidente de tránsito en Remedios.
  • Arremetida violenta del ELN en Santander y Cesar, en donde atacaron un oleoducto y una estación de Policía.
