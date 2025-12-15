Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 15 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 15 de 2025
12:34 p. m.
- Paciente con enfermedad de Pompe denuncia retraso en entrega de medicamento vital
- Así fue la excursión de los jóvenes del Liceo Antioqueño, registrada horas antes del siniestro vial
- Quincena y prima de diciembre: las alertas de la Policía para no caer en estafas digitales