Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 16 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 16 de 2026
02:15 p. m.
02:15 p. m.
- El presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de sus primeros 100 días de Gobierno con anuncios en materia económica y social. Prometió avanzar en la reconstrucción tras el terremoto y aseguró que la canasta familiar no tendrá IVA.
- Un incendio de grandes proporciones afectó varios locales de un centro comercial en San Victorino, los Bomberos lograron controlar las llamas pero hay preocupación por las pérdidas de los comerciantes.
- Amarraron y golpearon a un adulto mayor para robarlo, pero la huida les salió mal. Los dos ladrones intentaron escapar por los techos de las casas vecinas, pero la Policía los alcanzó.
- Dos adolescentes de 15 años y un joven de 20 fueron asesinados en hechos aislados. En Tuluá y Buga las comunidades están atemorizadas por estos casos que generan preocupación.
- Luego de once días, el papa León XIV se despide de Suramérica, en su último día en Perú visitó un hogar de retiro y ofició la Santa Misa ante una multitud.