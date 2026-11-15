Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 15 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 15 de 2026
09:08 p. m.
09:08 p. m.
- Fuerte explosión destruyó parte del peaje de Pipiral, en Meta. En Huila también atacaron la infraestructura eléctrica, mientras en Norte de Santander drones con explosivos volvieron a sembrar el terror.
- Aprendices del SENA estarían siendo presionados para salir a protestar. Testimonios de estudiantes, chats y panfletos evidenciarían esta presunta instrumentalización.
- Nace el nuevo Supermetro. José Manuel Acevedo recorrió junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char esta megaobra que albergará, en pocos días, una de las finales de Conmebol más esperadas del año.
- Nueve menores de edad se fugaron del centro de detención el Buen Pastor, en el oriente de Cali. Los adolescentes escaparon por el techo de la institución y, durante la huida, causaron daños en el techo y las rejas de una vivienda vecina.
- Un informe de las fuerzas militares conocido por Noticias RCN reveló que detrás del crecimiento y la expansión de los grupos armados en Colombia hay un poderoso entramado de economías criminales que va más allá de la cocaína.