CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 15 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2026
09:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Fuerte explosión destruyó parte del peaje de Pipiral, en Meta. En Huila también atacaron la infraestructura eléctrica, mientras en Norte de Santander drones con explosivos volvieron a sembrar el terror.
  • Aprendices del SENA estarían siendo presionados para salir a protestar. Testimonios de estudiantes, chats y panfletos evidenciarían esta presunta instrumentalización.
  • Nace el nuevo Supermetro. José Manuel Acevedo recorrió junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char esta megaobra que albergará, en pocos días, una de las finales de Conmebol más esperadas del año.
  • Nueve menores de edad se fugaron del centro de detención el Buen Pastor, en el oriente de Cali. Los adolescentes escaparon por el techo de la institución y, durante la huida, causaron daños en el techo y las rejas de una vivienda vecina.
  • Un informe de las fuerzas militares conocido por Noticias RCN reveló que detrás del crecimiento y la expansión de los grupos armados en Colombia hay un poderoso entramado de economías criminales que va más allá de la cocaína.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 15 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 14 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 14 de noviembre de 2026

Otras Noticias

Artistas

Los Caligaris recibieron importante reconocimiento del Concejo de Bogotá: ¿por qué?

La banda de Argentina recibió la distinción en una ceremonia en la que agradecieron el cariño del público colombiano.

Sena

Aprendices del SENA estarían siendo instrumentalizado para salir a protestar por chats de WhatsApp

Estudiantes reportan delicadas presiones a través de cadenas de mensajería y panfletos.

Fútbol Profesional Colombiano

Murió reconocido exfutbolista de Nacional, Millonarios y la Selección Colombia tras sufrir inesperado accidente

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Artistas

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado a tiros