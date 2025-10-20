CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 20 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
03:43 p. m.
  • Colombia enfrenta una de las más complejas crisis diplomáticas con Estados Unidos. El gobierno llamó a consultas al embajador García-Peña.
  • Hay expectativa por el aumento en los aranceles que el presidente Donald Trump anunció para Colombia, además del recorte de las ayudas financieras.
  • Grave denuncia de la Alcaldía de Bogotá, sobre el ELN y su presunta incidencia en los desmanes ocurridos en la capital el pasado viernes.
