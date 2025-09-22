Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 22 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 22 de 2025
03:24 p. m.
03:24 p. m.
- Ya hay circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González. Conocimos en primicia la boleta con la que es buscado en 196 países. Uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, imputado en el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, se encuentra prófugo de la justicia.
- En México sigue la búsqueda del reguetonero colombiano Bayron Sánchez Salazar conocido como B-King y del DJ Regio Clown. Están reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre tras salir de un gimnasio en la capital.
- La fiscal Lucy Laborde que lleva el caso de Nicolas Petro, hijo del presidente de la República por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, denuncia presiones. Dice que ha sido citada de manera sorpresiva a entregar información del caso. pidió que se tomen medidas para garantizar su autonomía.