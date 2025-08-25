Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 25 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
agosto 25 de 2025
- Médicos alertan escasez de medicamentos esenciales para las Unidades de Cuidados Intensivos
- Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi
- Máxima alerta en Valle del Cauca por graves amenazas a políticos: ¿Disidencias y crimen transnacional?