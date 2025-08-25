CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 25 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
06:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Médicos alertan escasez de medicamentos esenciales para las Unidades de Cuidados Intensivos
  • Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi
  • Máxima alerta en Valle del Cauca por graves amenazas a políticos: ¿Disidencias y crimen transnacional?
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 25 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 24 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 24 de agosto de 2025

Otras Noticias

Tumaco

Tumaco, primer territorio en debatir el Proyecto de Ley de Paz Total

Durante el encuentro se debatió el marco legal del Proyecto de Ley 02 de 2025.

Selección Colombia

¿Cuándo presentará Néstor Lorenzo la convocatoria de la selección Colombia?

Néstor Lorenzo prepara la convocatoria oficial de la selección Colombia para lo que serán las últimas fechas de la eliminatoria.

Colpensiones

Colpensiones dio aviso a jubilados por requisito clave que deben tener: pilas

Yina Calderón

¿Yina Calderón mostró quién es su pareja en medio de los rumores de su amorío? Esta es la verdad

Venezuela

Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos