Precio del dólar en Colombia hoy: volvió a bajar y así cerró este 27 de julio de 2026

El dólar volvió a cerrar con una ligera caída en Colombia este lunes 27 de julio de 2026, manteniendo la tendencia a la baja que ha caracterizado el mercado cambiario durante los últimos meses.

La divisa terminó la jornada en $3.205,92, un valor inferior a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este día fue de $3.210,56. Aunque la variación fue moderada, el comportamiento confirma un escenario favorable para quienes realizan compras en moneda extranjera o tienen obligaciones en dólares.

Así cerró el dólar en Colombia este 27 de julio de 2026

Al cierre de la jornada, el dólar registró un descenso de $4,64 frente a la TRM vigente. Durante las operaciones del día alcanzó un precio mínimo de $3.193 y un máximo de $3.220, reflejando una sesión con movimientos limitados.

En total, el mercado reportó 666 transacciones, con un volumen negociado cercano a US$876 millones, una cifra que evidencia una actividad estable entre inversionistas y participantes del mercado cambiario.

Aunque la TRM se mantuvo sin cambios frente al día anterior, el precio efectivo de negociación terminó por debajo de ese referente, consolidando el comportamiento descendente que ha venido mostrando la divisa en las últimas semanas.

El dólar acumula una fuerte caída durante 2026

Más allá del movimiento diario, los datos muestran que el dólar continúa lejos de los niveles registrados meses atrás. Comparado con el mismo día de la semana anterior, la TRM disminuyó 1,59 %, equivalente a $52,02.

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Frente al mismo día del mes pasado, la reducción llega al 6,77 %, es decir, $233,03 menos. Si se compara con el inicio de 2026, la moneda estadounidense ha retrocedido 14,55 %, una diferencia de $546,52.

El contraste es aún más marcado frente a hace un año. En comparación con el 27 de julio de 2025, el dólar ha caído 21,89 %, lo que representa una disminución de $899,92.

Este comportamiento sigue favoreciendo a importadores, viajeros y consumidores de productos cotizados en dólares, mientras el mercado permanece atento a las próximas decisiones económicas internacionales que podrían influir en la cotización de la divisa.