Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 27 de septiembre de 2026

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septiembre 27 de 2026
09:08 p. m.
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  • Conocimos unos chats que alertaban sobre un supuesto plan de los Comandos de Frontera de alias Araña, para sabotear la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
  • Una investigación de la revista Cambio reconstruyó los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional.
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