Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 27 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 27 de 2026
09:08 p. m.
09:08 p. m.
- Conocimos unos chats que alertaban sobre un supuesto plan de los Comandos de Frontera de alias Araña, para sabotear la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
- Una investigación de la revista Cambio reconstruyó los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional.