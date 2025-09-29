Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 29 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 29 de 2025
04:20 p. m.
- Formulan cargos contra Nicolás Petro por presunto incremento injustificado de patrimonio
- Pacientes de la Nueva EPS en César y La Guajira en la cuerda floja: en dos días dejarán de atenderlos en clínicas y hospitales
- Miguel Uribe Londoño: "Lo que los Estados Unidos ha hecho es contra Petro"
- Capturan a 7 integrantes de ‘Los Queseros’: estructura dedicada al hurto de motocicletas y vehículos