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¿Dónde jugará América de Cali? Hay novedades tras negativa de Bogotá

El equipo jugó en el modesto estadio de Palmira frente a Junior y ahora se evalúan nuevos escenarios para la competencia.

América de Cali estadio de Palmira
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

agosto 31 de 2026
04:22 p. m.
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En América de Cali todavía no conocen con certeza donde jugarán sus partidos en condición de local, luego del terremoto del pasado 10 de agosto y la posterior negativa de la Alcaldía de Bogotá para actuar en el estadio El Campín, donde Dimayor ya había programado 4 juegos.

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De entrada, el cuadro 'escarlata' jugó el partido ante Junior de Barranquilla en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, pero desde las directivas del cuadro americano estarían buscando un escenario con mayor capacidad de asistentes, por lo que ya se adelanta una nueva gestión.

América de Cali podría regresar al Pascual Guerrero

Desde la Secretaría del Deporte de Cali, confirmaron que ya están adelantando las gestiones para que el fútbol profesional regrese a la ciudad de la mano del América, señalando que las afectaciones en el estadio Pascual Guerrero no son estructurales, tras el terremoto.

Sin embargo, señalaron que el escenario deportivo necesita unas adecuaciones que le permitan volver a estar en funcionamiento. Además, informaron que se llevarán a cabo unas evaluaciones técnicas para definir qué tribunas estarían habilitadas y cuál sería el aforo disponible, pues el retorno de hinchas sería gradual.

Se ha venido evaluando la forma de cómo el público podría regresar esta semana al partido del América, teniendo en cuenta que hay algunas edificaciones afectadas alrededor del estadio y previendo que la gente no vaya a tener riesgo en el momento del ingreso.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El equipo tiene programado su próximo partido este jueves 3 de septiembre recibiendo a Alianza FC de Valledupar por la fecha 9 de la Liga BetPlay. Se espera que la Comisión de Fútbol de Cali confirme que el estadio Pascual Guerrero vuelve a abrir sus puertas.

El secretario del Deporte, Alex Camacho, explicó que desde la primera semana tras el terremoto, se llevaron a cabo las adecuaciones correspondientes en los sistemas afectados y que la Comisión deberá definir cuáles tribunas permanecerán cerradas por la seguridad de los asistentes.

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