Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 8 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
03:33 p. m.
  • Japón presentó un alto nivel de alerta después de que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera con fuerza amplias zonas del norte y el este del país.
  • Tras la celebración del Día de las Velitas, Colombia registró 279 personas lesionadas por el uso de pólvora. Estas fueron las ciudades que reportaron el mayor número de casos.
  • Además, la vía que conecta a San José del Guaviare con el resto del país permaneció bloqueada durante varios días, debido a que comunidades indígenas y campesinas mantenían un cierre en este corredor vial clave.
