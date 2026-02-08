Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 8 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 08 de 2026
04:54 p. m.
- Fue excarcelado Juan Pablo Guanipa, uno de los presos polítcos más reconocidos en Venezuela.
- Dos subintendentes de la Policía fueron asesinados en Anorí, Antioquia, mientras cumplían su deber.
- En Arboletes, Antioquia, las lluvias han dejado a cientos de familias damnificadas. Un puente colpasó y dejó al municipio incomunicado.