Santa Fe y Millonarios entre los planteles más veteranos de Sudamérica: este es el ranking

Independiente Santa Fe y Millonarios atraviesan un momento futbolístico similar; aunque los 'cardenales' ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares finales, los 'embajadores' están a cuatro puntos de distancia y en la última fecha solo necesitan sumar una victoria para confirmar su presencia en las finales.

Durante la segunda mitad de la Liga BetPlay 2026-II, los clubes capitalinos han tenido altibajos que no les han permitido cautivar a sus hinchas, que exigen un mejor rendimiento por parte de ambos planteles.

Hugo Rodallega (41) en Santa Fe y David Mackalister Silva (39) en Millonarios son dos de las principales figuras de las dos plantillas que se caracterizan por tener un plantel de edad avanzada, en promedio.

Santa Fe y Millonarios en el top 5 del ranking de clubes más veteranos de Sudamérica

El Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) publicó un ranking con los clubes más veteranos de Sudamérica, según el promedio de edad en sus nóminas titulares durante la temporada, y los dos principales clubes de la capital del país están en el top 5.

Independiente Santa Fe ocupa el segundo lugar con un promedio de 31 años de edad, mientras que Millonarios se encuentra en el cuarto lugar con un promedio de 30,7.

Aunque el dato no significa que los clubes tengan un mal rendimiento deportivo, dentro del top 10 no se encuentra ninguno de los equipos más importantes del continente y que ocupan las primeras posiciones de las principales ligas sudamericanas; Fluminense, reciente semifinalista de la Copa Libertadores y que ocupa la tercera posición, es el único club de renombre que está dentro del top 10.

Este es el top 10 de los equipos más veteranos de Sudamérica: