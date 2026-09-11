Se presentó nuevo fuerte sismo en el mundo hoy 9 de noviembre: ¿dónde?

Este 9 de noviembre de 2026 se presentó un nuevo fuerte sismo en Japón.

El día anterior se había presentado uno de magnitud 5.7 en la prefectura de Shizuoka y hubo un balance de al menos 24 personas heridas.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de este lunes? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de las autoridades? ¿A qué hora fue el movimiento telúrico? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Japón hoy 9 de noviembre de 2026

1:52 de la tarde del 9 de noviembre de 2026 en Japón / 11:52 de la noche del 8 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: 240 km al sur de Sendai, Prefectura de Miyagi, Japón.

Magnitud: 5.7.

Profundidad: 24.2 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 106 kilómetros de Hasaki, a 106 de Choshi, a 111 de Kashima-shi, a 112 de Kamisu, a 112 de Takahagi y a 113 de Hitachi.

¿Qué han comunicado las autoridades tras este sismo de hoy 9 de noviembre de 2026 en Japón?

A diferencia del sismo del 8 de noviembre, las autoridades comunicaron que no se presentaron daños materiales tras el movimiento telúrico en Miyagi, Japón.

En consecuencia, no se han reportado heridos ni víctimas y, además, también se descartó la posibilidad de que se genere un tsunami.

No obstante, a raíz de la seguidilla de sismos que se han presentado en Japón, las autoridades han precisado que es normal que se continúen presentando réplicas.

Asimismo, las entidades sismológicas oficiales han hecho un llamado a conservar la calma, pero también han enfatizado que es fundamental que los ciudadanos se mantengan atentos.

¿Cuál fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 9 de noviembre de 2026?

Este lunes, a las 12:10 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano confirmó el siguiente movimiento telúrico en Chocó:

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 38 de Quibdó (Chocó) y a 40 de El Carmen de Atrato (Chocó).