Ensayo clínico incorporará vacunas contra el ébola: esto explicó la OMS

El Instituto Nacional de Investigación Biomédica, junto a otras entidades, se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para ensayar las nuevas vacunas que buscan combatir el ébola en la República Democrática del Congo.

Con dicha implementación de las vacunas se evaluará por primera vez los efectos del medicamento contra el ebolavirus Bundibugyo que ha causado el brote actual y es responsable de más de cinco mil muertes.

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Vacunas contra el ébola en el Congo

Se trata de las vacunas experimentales ChAdOx1 y mRNA-1469 que fueron obtenidas por la Universidad Oxford y Serum Institute of India del laboratorio Moderna.

Sin embargo, uno de los grupos consultivos de la OMS recomendó evaluar a fondo la implementación de dichas vacunas en los nuevos ensayos clínicos Tumaini que ya se están adelantando.

Según el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS, dichas vacunas no pondrán fin al brote. No obstante, su aplicación fue considerada como una importante alternativa para controlarlo.

“Si estas vacunas están listas para pasar a los ensayos clínicos es porque la ciencia y la colaboración lo han hecho posible. Quiero dar las gracias a los científicos, al personal de salud y a nuestros asociados de la República Democrática del Congo y de todo el mundo. Sobre todo, quiero agradecer la participación de las personas en el ensayo, que nos permitirá obtener datos importantes que podrían ayudar a salvar vidas. Por sí solas, las vacunas no pueden poner fin a este brote, pero podrían convertirse en un arma potente para controlarlo”, aseguró Adhanom.

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¿Cuál es el objetivo de la investigación?

El ensayo Tumaini busca analizar las vacunas mediante un método de vacunación denominado como anillo. Este consiste en proporcionar la vacuna a las personas que han estado en contacto con enfermos de ébola o con personas fallecidas por la enfermedad.

Dentro de la investigación se están estudiando distintos anticuerpos que tienen el objetivo de mejorar la supervivencia de los pacientes y estudiar sus respectivos usos terapéuticos en las personas expuestas.

Según la OMS, su objetivo es elaborar protocolos de investigación, prestar asesoramiento estratégico, coordinar a los asociados y brindar apoyo para integrar una respuesta rigurosa.