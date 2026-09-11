Ley en Colombia dice si se puede comprar semanas de pensión para jubilarse más rápido o no: respuesta es clara

El sistema pensional en Colombia genera constantes dudas entre los ciudadanos que buscan asegurar un retiro digno y, de ser posible, adelantar el cese de sus actividades laborales. Uno de los mitos más recurrentes en el ámbito de las finanzas personales es la posibilidad de “comprar semanas” de cotización como si se tratara de un producto comercial disponible en el mercado.

Sin embargo, la legislación colombiana, marcada recientemente por la implementación de la nueva reforma pensional (Ley 2381 de 2024), establece normas estrictas que diferencian este concepto de los mecanismos legales de saneamiento de historia laboral.

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¿Se pueden comprar semanas? Esto dice la ley

Técnicamente y de manera literal, no está permitido comprar semanas de pensión en Colombia. Ningún fondo privado (RAIS) ni el administrador público (Colpensiones) venden bloques de semanas faltantes de forma arbitraria para completar el requisito de jubilación.

A pesar de esta restricción, existen figuras jurídicas y financieras válidas que permiten subsanar vacíos en el historial de cotización. El mecanismo principal se canaliza a través de los cálculos actuariales.

Esta herramienta permite que un trabajador independiente o un empleador pague de manera retroactiva los aportes que en el pasado omitió realizar, siempre y cuando existiera una obligación legal de cotizar en periodos específicos donde hubo omisión o mora.

El impacto de la reforma pensional y las opciones de jubilación

Con la entrada en vigor del nuevo marco normativo, el panorama para alcanzar la pensión de vejez presenta transformaciones sustanciales que benefician de manera directa a ciertos sectores de la población, especialmente a las mujeres: