Capturan a ‘Los Nocturnos’: ubicaban a sus víctimas de paseo millonario a la salida de conciertos

En medio de la operación Kratos, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, la madrugada del 28 de octubre, fueron capturados en Soacha y Bogotá seis integrantes de la banda delincuencial conocida como ‘Los Nocturnos’.

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres que ubicaban a sus víctimas a la salida de conciertos y eventos nocturnos, para interceptarlos en taxis y administrarles benzodiacepinas durante el viaje.

Para evitar que se resistieran, en medio del camino, hombres pertenecientes a la banda abordaban el vehículo y mantenían a sus víctimas cautivas hasta desocupar sus cuentas y llenar el cupo de sus tarjetas de crédito con toda clase de compras.

Dos de sus víctimas estuvieron secuestradas durante 24 horas y perdieron más de 60 millones de pesos:

En una ocasión, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, mantuvieron a una pareja secuestrada durante 24 horas, para asegurarse de que entregaran todo su dinero a la organización.

La pérdida monetaria de ambas personas superó los 60 millones de pesos y generó una alerta entre las autoridades, que investigaron durante cinco meses a la banda y reunieron pruebas para llevar a sus integrantes tras las rejas.

Los seis capturados tendrán que responder ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado. Además, las autoridades hicieron un llamado a otras víctimas de la organización para que denuncien los casos en los que estaría involucrada y así “respondan por todos sus delitos”.

¿Cómo denunciar otros casos en los que estarían involucrados ‘Los Nocturnos’?

Si fue víctima de ‘Los Nocturnos’ puede denunciar su caso a través del programa ‘Asistencia Integral a la Denuncia’ en el (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Durante la operación Kratos fueron capturadas 172 personas en 114 allanamientos. Los integrantes de esta banda delincuencial se escondían en inmuebles de Soacha y las localidades de Engativá, Usme y Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.