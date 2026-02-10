Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 10 de febrero de 2026

CANAL RCN
  • Sigue siendo crítica la situación en Córdoba, mientras los damnificados intentan cuidar lo poco que les quedó.
  • Diez alcaldes de municipios de Córdoba se quedaron sentados en el piso esperando que les dejaran ingresar al Consejo de Ministros instalado por el presidente Gustavo Petro.
  • Alcalde de Calarcá, Quindío, denuncia las precarias raciones de comida que están recibiendo los niños por parte del PAE. Según la Contraloría, 783 mil niños estarían en riesgo de quedar sin plan de alimentación.
Otras Noticias

Enfermedades

Alerta: más de 600 brotes por comida contaminada de bacterias en Colombia

Cuatro de diez contagios se están produciendo dentro de los hogares, según datos del Instituto Nacional de Salud.

ANIF

Anif reveló que aumento del salario mínimo genera impacto fiscal de más de $7.6 billones

El incremento afecta el presupuesto público en pago a trabajadores, pensiones y renta vitalicia, según análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.

Yeison Jiménez

Habló el parapsicólogo que asegura haber contactado a Yeison Jiménez

Estados Unidos

Trump viajará a base militar en Carolina del Norte para reunirse con fuerzas especiales tras operación contra Maduro

Secuestro en Colombia

Reportan el secuestro de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad en el Cauca