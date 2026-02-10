Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 10 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 10 de 2026
03:09 p. m.
03:09 p. m.
- Sigue siendo crítica la situación en Córdoba, mientras los damnificados intentan cuidar lo poco que les quedó.
- Diez alcaldes de municipios de Córdoba se quedaron sentados en el piso esperando que les dejaran ingresar al Consejo de Ministros instalado por el presidente Gustavo Petro.
- Alcalde de Calarcá, Quindío, denuncia las precarias raciones de comida que están recibiendo los niños por parte del PAE. Según la Contraloría, 783 mil niños estarían en riesgo de quedar sin plan de alimentación.