Reportan el presunto secuestro de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad en el Cauca

Este martes 10 de febrero, a través de la cuenta oficial de X de la senadora Aida Quilcué, quien hace parte del Pacto Histórico, se reportó que habría sido secuestrada, junto con su esquema de seguridad en la vía que conecta a los municipios de Inzá y Totoro.

Noticias RCN se puso en contacto con el equipo de Quilcué, quienes informaron lo que habría sucedido. "Un grupo armado al margen de la ley habría interceptado la camioneta adscrita a la congresista en la vía Transversal del Libertador, que comunica Popayán con Inzá y La Plata (Huila), a la altura del páramo de Inzá. El vehículo sería una camioneta Toyota gris, placas NJT-662".

Pronunciamientos tras el posible secuestro de Aida Quilcué

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reaccionó a la información compartida por el equipo de la senadora y afirmó que ya se adelantan acciones para la búsqueda de la funcionaria caucana. "Toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora".

Entre tanto, el presidente Petro confirmó que recibió la noticia y el ministro de Igualdad está al frente de la situación. "Me tocó informar que fue interceptada sobre la 1:30, la senadora Aida Quilcué, dirigente indígena, compañera nuestra, vía La Plata (Huila) - Inzá - Popayán".

El mandatario señaló que ya habló con la hija de la senadora, quien junto a la comunidad están a la espera de información de las autoridades. "Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país".

Noticia en desarrollo...