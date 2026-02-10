Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 10 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 10 de 2026
07:57 a. m.
- Colombia cae en el Índice de Percepción de la Corrupción y prende alertas en año electoral
- Hombre prestó su vehículo a un familiar y jamás volvió: víctima relató cómo se lo robaron y cómo lo hallaron meses después
- Revelan cuáles son los lugares de Bogotá donde más roban celulares: cuidado