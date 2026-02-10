CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 10 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 10 de 2026
07:57 a. m.
  • Colombia cae en el Índice de Percepción de la Corrupción y prende alertas en año electoral
  • Hombre prestó su vehículo a un familiar y jamás volvió: víctima relató cómo se lo robaron y cómo lo hallaron meses después
  • Revelan cuáles son los lugares de Bogotá donde más roban celulares: cuidado
EPS

Alerta por posible colapso en la salud carcelaria: más de 106 mil presos quedarían en riesgo

Al parecer, desmontarían el modelo actual y entregarían la atención de las PPL a una EPS con crisis financiera y operativa.

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada tras meses de mantenerlo en secreto! Este fue su mensaje

La actriz mostró su vientre por primera vez y emocionó a sus internautas.

Superintendencia de Notariado y Registro

Ya rigen las nuevas tarifas notariales en este 2026: esto cuestan algunos procesos

Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Leipzig: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz en vivo

Gobierno Nacional

Colombia cae en el Índice de Percepción de la Corrupción y prende alertas en año electoral