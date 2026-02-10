Anif reveló que aumento del salario mínimo genera impacto fiscal de más de $7.6 billones

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras reveló las consecuencias fiscales del reciente aumento del salario mínimo en Colombia, cuyo impacto sobre las finanzas públicas alcanzaría cifras multimillonarias que presionarán significativamente el presupuesto nacional durante el presente año.

Anif reveló el impacto fiscal que genera el salario mínimo

Según el estudio presentado por Anif, el incremento del salario mínimo representa un costo adicional de 300.000 millones de pesos únicamente en pago a trabajadores del Estado.

Sin embargo, la cifra más considerable corresponde al sistema pensional, donde el Gobierno debe asumir 5.8 billones de pesos adicionales con respecto al año anterior.

El análisis también señala que la renta vitalicia experimentará un incremento hasta alcanzar 1.5 billones de pesos, lo que representa 510.000 millones de pesos más que el periodo anterior.

Estos tres rubros combinados suman un impacto fiscal superior a los 7.6 billones de pesos que deberán ser cubiertos con recursos del presupuesto nacional.

Ante este panorama, los expertos consultados por Anif advirtieron sobre la necesidad de implementar medidas estructurales para enfrentar el desafío fiscal.

“Una parte importante implica gastos que en el corto plazo no se pueden ajustar y por eso es tan importante hablar de una hoja de ruta vital para los próximos años donde quede muy claro que necesitamos un Estado más eficiente y con mayor austeridad”, explicó José Ignacio López, presidente de Anif.

El incremento del salario mínimo, si bien beneficia directamente a los trabajadores que lo devengan, genera un efecto cascada en las finanzas públicas debido a que múltiples rubros del gasto estatal están indexados a esta variable, particularmente en el sistema de seguridad social y pensiones.

Especialistas sugieren plantear hoja de ruta para cubrir impacto fiscal por salario mínimo

Los especialistas en finanzas públicas coinciden en que el Gobierno enfrenta un dilema complejo: por un lado, la imposibilidad de reducir estos gastos en el corto plazo, y por otro, la necesidad urgente de encontrar nuevas fuentes de ingresos o realizar ajustes en otras partidas presupuestales para mantener la sostenibilidad fiscal.

La situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para absorber estos incrementos sin comprometer otros programas sociales o sin recurrir a mayor endeudamiento.