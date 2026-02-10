CANAL RCN
Habló el parapsicólogo que asegura haber contactado a Yeison Jiménez

Jhon Barrera, parapsicólogo de profesión, reveló supuestas psicofonías de Yeison Jiménez: ¿Qué dijo el artista?

febrero 10 de 2026
02:59 p. m.
Jhon Barrera, parapsicólogo de profesión, aseguró haber establecido una conexión espiritual con el alma del artista Yeison Jiménez. A través de su cuenta de TikTok y en una entrevista para el espacio “Le Tengo el Chisme”, el experto compartió evidencias de una supuesta comunicación con el cantante generando un intenso debate en las redes sociales.

El suceso se originó luego de que Barrera decidiera utilizar equipos electrónicos especializados para intentar esclarecer los hechos tras el deceso de Yeison Jiménez.

Según su testimonio, el contacto no fue sencillo debido a la interferencia de otras entidades; no obstante, afirmó con seguridad que logró validar la identidad del espíritu mediante respuestas a interrogantes estrictamente personales que solo el círculo cercano del artista conocería.

Psicofonías y revelaciones personales de Yeison Jiménez

Durante la sesión de parapsicología, el experto empleó la técnica de la psicofonía para captar frecuencias inaudibles al oído humano.

En los fragmentos revelados, se escucha una voz que Barrera atribuye a Yeison Jiménez, respondiendo sobre sus afectos más profundos.

Al ser interrogado por su caballo favorito, la grabación capta la palabra “Nico”, nombre del ejemplar predilecto del intérprete. Asimismo, el supuesto espíritu mencionó su canción favorita y detalló aspectos de su estado actual en el plano espiritual.

Uno de los momentos más estremecedores de la grabación ocurre cuando la voz pide un “temazo” y envía un mensaje de amor a sus seguidores. Sin embargo, el tono cambia al abordar el accidente. Según Barrera, en el audio se perciben frases cargadas de angustia como: “Hay un hombre. Veo seis. Jhon avísales (…) tengo frío, tengo miedo”.

Estas palabras han encendido las alarmas entre los internautas, quienes analizan cada segundo del material compartido en busca de respuestas.

Investigación paranormal con Yeison Jiménez

La presunta comunicación también incluyó menciones directas a figuras públicas y familiares. Jhon Barrera destacó un mensaje dirigido al también cantante Luis Alfonso, con palabras enigmáticas como “no me embrujen” y “rézame”.

Por otro lado, la sesión concluyó con una sentida despedida que el parapsicólogo interpretó como un adiós para la esposa del artista, al escucharse claramente el nombre “Sonia”.

Ante la oleada de comentarios y críticas, Barrera ha sido enfático en defender su labor profesional. El experto señaló que su objetivo principal es documentar metodologías de investigación paranormal y no generar un espectáculo mediático.

“Estas prácticas buscan brindar orientación y ayuda espiritual a las almas que puedan requerirla”, afirmó el investigador, subrayando que su trabajo se basa en un enfoque respetuoso y responsable dentro del estudio de la parapsicología.

