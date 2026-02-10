CANAL RCN
Internacional

Trump viajará a base militar en Carolina del Norte para reunirse con fuerzas especiales tras operación contra Maduro

Fort Bragg es una de las bases militares más importantes de Estados Unidos y el principal centro de operaciones de fuerzas especiales del Ejército.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
02:56 p. m.
La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump viajará el próximo viernes a Fort Bragg, base militar ubicada en Carolina del Norte, acompañado de la primera dama Melania Trump.

Durante la visita, el mandatario se reunirá con familias militares y con miembros de las Fuerzas Especiales que participaron en la operación en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

“Finalmente, el viernes, el Presidente Trump y la Primera Señora Melania Trump viajarán a Fort Bragg, en el gran estado de Norte Carolina, para reunirse con familias militares y los héroes miembros de nuestras Fuerzas Especiales, quienes llevaron a cabo la sucesiva Resolución Absoluta de la Operación en Venezuela y ayudaron a traer a Nicolás Maduro, narcoterrorista, a la justicia”, señaló Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Reconocimiento a las Fuerzas Especiales y fortalecimiento de la agenda militar

El encuentro busca reconocer el papel de las fuerzas especiales en la extracción de Maduro desde Caracas y destacar el apoyo del gobierno a las familias militares.

La visita se enmarca en la agenda presidencial de Trump para reforzar la relación con las tropas y subrayar los logros de las operaciones internacionales de seguridad.

Fort Bragg, oficialmente denominada Fort Liberty, es una de las bases militares más importantes de Estados Unidos y el principal centro de operaciones de fuerzas especiales del Ejército.

Ubicada en Carolina del Norte, alberga al Comando de Operaciones Especiales del Ejército (USASOC), así como a unidades de élite como las Fuerzas Especiales conocidas como Green Berets y la 82ª División Aerotransportada, especializada en despliegues rápidos en escenarios de alta complejidad.

Fort Bragg, epicentro de operaciones estratégicas de EE. UU.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre el número de militares involucrados en la operación “Resolución Absoluta”, citando razones de seguridad, una práctica habitual en este tipo de misiones.

Históricamente, Fort Bragg ha sido el punto de partida de operaciones clave de Estados Unidos en el exterior, particularmente en misiones antiterroristas, de inteligencia y de apoyo a objetivos estratégicos.

Analistas señalan que las visitas presidenciales a esta base suelen utilizarse para enviar un mensaje de respaldo a las Fuerzas Armadas, tanto interno como externo, en momentos de alta tensión geopolítica o decisiones de política exterior con impacto regional.

