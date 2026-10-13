Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 13 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 13 de 2026
03:29 p. m.
03:29 p. m.
- El papa León XIV fue sometido a una intervención por un nódulo pulmonar. Especialistas del hospital Gemelli de Roma señalaron que se trata de una operación mínimamente invasiva.
- Tras la solicitud que hizo al presidente De la Espriella, el soldado en retiro Henry Camargo fue traslado desde Estados Unidos. Permanece en cuidados intensivos del Hospital Militar a la espera de un trasplante por la fibrosis pulmonar que padece.
- 36 delincuentes son buscados en Santa Marta tras la fuga masiva del fin de semana que le costó al cargo al comandante de Policía de la ciudad. Uno de los fugados es alias Mongolo, integrante de las Autodefensas de la Sierra Nevada.