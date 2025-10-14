Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 14 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 14 de 2025
02:57 p. m.
- Las disidencias de las Farc atacaron con drones cargados con explosivos la casa del alcalde, la estación de Policía y el batallón en Calamar, Guaviare. Tres personas resultaron heridas.
- En el sur de Bogotá opera una banda de mujeres que escopolamina hombres en Kennedy. Hay al menos cuatro casos que investiga la Fiscalía.
- Son tres los sicarios que dispararon contra los dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá. Por fortuna ambos sobrevivieron.