Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 2 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 02 de 2025
03:26 p. m.
  • Conocimos el dictamen completo de Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador. Además de precisar que no tiene signos de violencia o maltrato, el informe pide que se revisen los protocolos del colegio para garantizar la seguridad de la pequeña.
  • El colegio donde se vio por última vez a Valeria Afanador enfrenta un proceso sancionatorio que adelanta la Gobernación de Cundinamarca. La medida podría llevar al cierre de sus aulas.
  • Hay preocupación en varios sectores por la nueva reforma tributaria. De aprobarse, la gasolina y el diésel tendrían un alza de 300 y 700 pesos mensuales en promedio. Además, impone nuevos impuestos para para conciertos, aumenta el IVA para licores.
