Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026

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julio 21 de 2026
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  • Una mujer de 21 años y 8 meses de embarazo fue asesinada en Cali. La joven desapareció hace cinco días y su cuerpo fue hallado a la orilla de un río con varias heridas.
  • En Polonuevo, Atlántico, siguen buscando a los asesinos de una niña de 2 años que recibió un disparo en medio de un ataque a una panadería.
  • El Centro Democrático y el Pacto Histórico tuvieron una particular celebración luego de que Honorio Enríquez quedara elegido como presidente del Senado.
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