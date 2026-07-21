Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 21 de 2026
04:25 p. m.
04:25 p. m.
- Una mujer de 21 años y 8 meses de embarazo fue asesinada en Cali. La joven desapareció hace cinco días y su cuerpo fue hallado a la orilla de un río con varias heridas.
- En Polonuevo, Atlántico, siguen buscando a los asesinos de una niña de 2 años que recibió un disparo en medio de un ataque a una panadería.
- El Centro Democrático y el Pacto Histórico tuvieron una particular celebración luego de que Honorio Enríquez quedara elegido como presidente del Senado.