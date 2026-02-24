Riesgos de mezclar carne y pollo con el concentrado de las mascotas, según médico veterinario

La alimentación adecuada se ha convertido en uno de los principales temas de interés para los cuidadores de mascotas de compañía como los perros o los gatos. Sin embargo, la elección de la comida se ha vuelto una verdadera batalla para los dueños ante la falta de apetito por parte de sus mascotas hacia los concentrados.

Es a partir de aquí que algunos cuidadores optan por realizar mezclas al añadir proteínas como carne y pollo sobre el concentrado. Esto con el objetivo de que las mascotas coman correctamente.

No obstante, médicos veterinarios ya han alertado sobre esta práctica que cada día es más común y que puede generar daños irreversibles en la salud de los peludos.

Riesgos de mezclar pollo y carne con concentrado

El veterinario Camilo López compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un video explicativo en donde alertó sobre los principales riesgos de esta conducta, pues ha sido adoptada por los dueños para satisfacer el apetito de las mascotas que no consumen adecuadamente su alimentación.

Según el experto, el concentrado es digerido mediante un proceso distinto al de proteínas como la carne y el pollo ya que estas dos son digeridas más rápido. Por su parte, los concentrados requieren de un proceso enzimático distinto que retarda la digestibilidad.

Es por esto que al mezclar la carne y el pollo con el concentrado se genera que la microbiota intestinal, más conocida como las bacterias buenas, desarrolle un descontrol al no saber cómo implementar los tiempos de digestión de los alimentos que están siendo consumidos al mismo tiempo por el animal.

A partir de esto, se pueden presentar distintos problemas gastrointestinales al generarse una disbiosis intestinal que resulta en el desequilibrio en la composición y función de la microbiota.

Otro de los riesgos que se presentan en las mascotas es el aumento de componentes como la proteína, el fósforo y las calorías que desarrollan afecciones como la pancreatitis, problemas hepáticos, metabólicos, renales, óseos, digestivos y de sobrepeso. Otros síntomas que pueden presentar las mascotas son vómitos, diarreas, enterocolitis, inflamación intestinal crónica, disbiosis, entre otros.

¿Cómo reemplazar el concentrado?

Una de las recomendaciones por parte de López consiste en no forzar a la mascota a alimentarse por medio de concentrado si esta lo rechaza, pues existen otras alternativas de alimentación por medio dietas naturales que son asesoradas por nutricionistas especializados en estas especies.