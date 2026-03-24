Capturados en Kennedy dos hombres con arma de fuego ilegal
Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron acreditar su legalidad.
Noticias RCN
04:18 p. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de dos hombres en la localidad de Kennedy por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.
Interceptados en operativo de registro
Los hechos se registraron en el barrio Patio Bonito, donde uniformados adelantaban actividades de registro y control. Allí observaron a dos individuos que se movilizaban en una camioneta a alta velocidad y en actitud sospechosa. Ante la situación, se activó un plan de cierre que permitió interceptar el vehículo.
Durante la inspección, los policías hallaron un arma de fuego. Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron acreditar su legalidad, razón por la cual fueron capturados de inmediato. El vehículo también fue inmovilizado.
Resultados de la estrategia de seguridad
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial por el delito de porte ilegal de armas.
De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de 2026 se han capturado 7.981 personas por diversos delitos y se han incautado 364 armas de fuego, resultados que reflejan el fortalecimiento de las acciones operativas contra el crimen en la capital.
La institución reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.