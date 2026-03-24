Recomendaciones clave ante presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos

La reciente visibilidad de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos de Estados Unidos ha generado inquietud entre viajeros internacionales.

En medio de un contexto de mayores controles migratorios, la presencia de agentes del ICE en terminales aéreas de Estados Unidos ha despertado dudas, especialmente entre turistas y personas con procesos migratorios en curso.

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Aunque no se trata de un cambio oficial en los protocolos de ingreso, sí modifica el entorno en el que se realizan las verificaciones, lo que exige mayor preparación por parte de los viajeros.

El abogado de inmigración Haim Vázquez explicó en La FM que estos funcionarios están enfocados en tareas de seguridad y no reemplazan a los oficiales de la Patrulla Fronteriza, quienes continúan siendo los responsables de autorizar o negar la entrada al país.

Sin embargo, su presencia visible, incluso armados en zonas de tránsito ha incrementado la percepción de control.

¿Qué implica la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos?

Según el experto, la principal diferencia radica en la visibilidad de estos agentes en espacios donde antes no era común encontrarlos.

Aunque esto puede resultar intimidante, sus funciones no sustituyen las de los oficiales de aduanas, pero sí conservan facultades legales para intervenir en situaciones específicas.

En ese sentido, se ha observado un endurecimiento en los controles migratorios. Las autoridades están prestando mayor atención a los vínculos familiares, la duración del viaje y la coherencia en la información suministrada por los visitantes.

Incluso, contar con un tiquete de regreso no garantiza el ingreso, ya que la decisión final depende del oficial de migración.

Además, se ha evidenciado que el tiempo de permanencia autorizado puede variar significativamente. Aunque la visa suele requerir una vigencia mínima de seis meses, en algunos casos recientes se han otorgado permisos de estadía más cortos, entre 30 y 90 días.

¿Cómo prepararse para viajar a Estados Unidos sin inconvenientes?

Ante este panorama, los expertos recomiendan tomar medidas preventivas antes de viajar. En primer lugar, es fundamental contar con documentación completa y en regla, incluyendo pasaporte vigente, visa válida y soportes que demuestren el propósito del viaje como hospedaje, dinero de respaldo en las cuentas y pasaje de regreso.

Asimismo, se aconseja tener claridad sobre el itinerario, los recursos económicos disponibles y los vínculos con el país de origen, como empleo o estudios, que respalden la intención de regresar. La coherencia en las respuestas durante la entrevista migratoria es clave para evitar sospechas.

Para quienes tienen procesos migratorios en curso o un estatus irregular, la recomendación es aún más enfática: consultar previamente con un abogado especializado antes de desplazarse, incluso dentro del territorio estadounidense.

Los controles también se han extendido a vuelos domésticos, donde podrían realizarse verificaciones adicionales.

En el caso de menores que viajan solos, la veracidad en la información es esencial. Cualquier inconsistencia puede generar complicaciones legales.

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Por último, si un viajero es remitido a una revisión secundaria, mantener la calma y responder con claridad puede marcar la diferencia en el resultado del proceso.