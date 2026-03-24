¿Lluvia de críticas?: esta sería la nueva pareja en La Casa de los Famosos Colombia

La décima primera semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia dio inicio tras la más reciente eliminación de Juan Palau, quien abandonó el juego el pasado domingo al tener la votación más baja entre sus compañeros.

Sin embargo, las polémicas no han parado de generarse en la competencia, pues Eidevin ya ha sido blanco de críticas en redes sociales tras protagonizar diferentes conversaciones que no han sido del agrado del público.

RELACIONADO Pipe Bueno reveló suceso inexplicable con la Virgen de Guadalupe en su restaurante

¿Qué le dijo Eidevin a Karola Alcendra?

Uno de los principales temas que han generado controversia corresponde al presunto gusto que, al parecer, el barranquillero habría generado por su compañera Karola, quien se ha mostrado bastante cercana al hombre desde su llegada.

Pese a que el creador de contenido ha estado relacionado principalmente con Mariana Zapata, sus acciones han tomado un giro inesperado luego de que la antioqueña le manifestara su deseo por darle fin a su acercamiento.

En una nueva ocasión, el jugador ingresó a la habitación del líder junto a Karola, quien se encontraba sentada en la silla del rey. En dicho instante, Eidevin se le acercó para expresarle su deseo por “fortalecer su amistad” y tener nuevos acercamientos.

No obstante, Alcendra le manifestó su interés por conservar su vínculo al no tener ningún tipo de relación dentro del programa. También, le explicó su incomodidad al percatarse de que el hombre actuaría de dicha manera en presencia de las cámaras.

Por supuesto, las reacciones en redes no se han hecho esperar ya que cientos de internautas han dado a conocer su descontento con la actuación del hombre, quien habría pasado de estar involucrado sentimentalmente con Mariana a Karola.

¿Qué dijo Eidevin sobre los burros?

Por otro lado, otra de las contundentes polémicas que ya son discutidas en redes sociales corresponde al de las declaraciones por parte del famoso, quien se refirió a los presuntos casos de abuso sexual contra los burros que se ha convertido en una conducta recurrente en algunas zonas de la costa en el país.

Por supuesto, cientos de internautas dieron a conocer su inconformidad con las declaraciones del hombre ya que, desde diferentes sectores animalistas, se condenó la profundización de un tema que actualmente es considerada como una cruel problemática que propicia el delito del maltrato animal.