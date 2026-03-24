Modelo de OnlyFans encendió la previa entre O’Higgins vs. Millonarios en Copa Sudamericana

La previa del duelo entre O’Higgins y Millonarios por Copa Sudamericana se calentó tras la polémica intervención de una reconocida modelo chilena. Sus declaraciones y apuestas en redes sociales elevaron la tensión en torno al compromiso internacional.

La protagonista Daniella Chávez, modelo y creadora de contenido en OnlyFans, lanzó duras críticas contra el técnico Lucas Bovaglio del equipo chileno y, además, propuso una apuesta dirigida a los hinchas del club colombiano.

La situación se produjo luego del empate 3-3 entre O’Higgins y Unión La Calera tras desperdiciar una ventaja amplia, resultado que dejó en evidencia problemas defensivos y aumentó la presión sobre el entrenador Lucas Bovaglio.

Modelo de OnlyFans calentó el juego entre O’Higgins y Millonarios

Daniella Chávez publicó mensajes en su cuenta de X cuestionando abiertamente al técnico de O’Higgins. En una de sus declaraciones más comentadas, afirmó que dejaría de generar contenido hasta que el entrenador abandonara el club, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales

No me desnudo más hasta que Bovaglio se vaya de O’Higgins. Me quitó hasta las ganas de hacer el amor este DT de O’Higgins… que entienda o que se vaya”

O’Higgins vs. Millonarios: duelo por Sudamericana

La situación escaló aún más cuando la modelo lanzó una apuesta dirigida a los seguidores de Millonarios.

Según planteó, si el equipo colombiano gana el encuentro, liberaría su contenido de OnlyFans para usuarios en Colombia; en caso contrario, dejó abierta la pregunta sobre qué recibiría si O’Higgins resulta vencedor.

Desde ya les hago la apuesta al primer juego O’Higgins vs @MillosFCoficial. Si Millonarios le gana a O’Higgins dejo mi OnlyFans liberado para Colombia. Pero si O’Higgins gana, ¿qué me llevo?

Esta propuesta añade un componente mediático poco habitual al enfrentamiento, que se disputará el 7 de abril de 2026 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Más allá del aspecto deportivo, el partido ahora también concentra la atención por el fenómeno viral que rodea a Chávez.

Millonarios, por su parte, llega como uno de los clubes colombianos con más expectativa por lo realizado en la era de Fabián Bustos, lo que incrementa la expectativa frente a este debut en la Copa Sudamericana.

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El partido de vuelta, programado para el 26 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá, también estará bajo la lupa tras la controversia generada.