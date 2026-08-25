CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 25 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
03:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Partidos siguen definiendo sus candidatos para ser elegidos magistrados del CNE
  • Las llamas se reactivan en Nariño: se completan 30 días de la emergencia por incendios forestales
  • Así combaten desde el aire los incendios que mantienen en alerta al Tolima
  • Alerta por niveles del río Magdalena por la llegada del fenómeno de El Niño en Barrancabermeja
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Mañana Express martes 25 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 24 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 24 de agosto de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Murió en Bogotá el padre jesuita Javier Giraldo, defensor de derechos humanos

Fue uno de los fundadores del CINEP, institución que publicó Noche y Niebla, herramienta clave para documentar hechos de violencia política y social en Colombia.

Fútbol internacional

CONMEBOL anunció importante cambio en el formato de Copa Sudamericana

La máxima entidad del fútbol sudamericano anunció que el cambió regirá a partir de la edición 2027.

Dólar

Dólar cerró al alza este martes 25 de agosto en Colombia

TikTok

Brasil multa a TikTok por fallas en protección de datos de menores

Movistar Arena

Movistar Arena reunirá a 14.000 Jóvenes por la reconstrucción del país