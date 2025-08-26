CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 26 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
05:11 p. m.
  • Colombo israelí lleva más de 600 días secuestrado por Hamás: su esposa espera su liberación
  • Iván Cepeda denunciará a Álvaro Uribe y a sus hijos: estos son los motivos
  • Colombianos con fachada de empresarios lavaban dinero de millonarios robos en EE. UU.: FBI los rastreó hasta Bogotá
  • En Antioquia buscan identificar los restos de 40 personas que fueron sepultadas como NN
