Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 26 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 26 de 2025
05:11 p. m.
- Colombo israelí lleva más de 600 días secuestrado por Hamás: su esposa espera su liberación
- Iván Cepeda denunciará a Álvaro Uribe y a sus hijos: estos son los motivos
- Colombianos con fachada de empresarios lavaban dinero de millonarios robos en EE. UU.: FBI los rastreó hasta Bogotá
- En Antioquia buscan identificar los restos de 40 personas que fueron sepultadas como NN