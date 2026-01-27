Un niño entre los ocho muertos del trágico accidente de bus y tractocamión en la vía Panamericana

Un trágico accidente de tránsito en la vía Panamericana, en el municipio de Caldono, Cauca, dejó un lamentable saldo de ocho personas fallecidas, entre ellas un menor de edad que perdió la vida cuando era trasladado al hospital.

El choque frontal se produjo en horas de la mañana entre un microbús tipo cama baja, que había salido pasadas las 7:00 a.m. desde Popayán con destino a Cali, y un tractocamión que transportaba concentrado para animales.

El violento impacto generó un voraz incendio que consumió gran parte de ambos vehículos.

Aterradoras imágenes del fatal accidente de tránsito en Caldono, Cauca

Las imágenes del lugar muestran la magnitud de la destrucción que sufrieron el microbús y el tractocamión.

Siete personas murieron en el sitio del accidente, en el sector conocido como Cabuyal, y un niño falleció posteriormente mientras era transportado hacia el hospital local de Piendamó.

Las autoridades de tránsito aseguraron la zona y trabajaron durante varias horas en las labores de inspección de los cuerpos y remoción de los vehículos siniestrados. Una grúa de gran capacidad fue necesaria para enganchar lo que quedó del tractocamión y proceder con su retiro de la calzada.

Vía Panamericana estuvo totalmente cerrada por accidente

El accidente provocó el cierre total de la vía Panamericana durante aproximadamente seis horas, afectando el flujo vehicular en esta importante ruta internacional que conecta el sur del país.

La carga de concentrado para animales que transportaba el tractocamión quedó dispersa en uno de los costados de la carretera.

Las autoridades estimaron que la reapertura de la vía se produciría aproximadamente una hora después de finalizar las labores de remoción, para reanudar el tráfico desde y hacia el sur del país.

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes para determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta colisión frontal en la vía Panamericana.