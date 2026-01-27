CANAL RCN
Internacional

Bombardeos rusos contra Ucrania dejan al menos 10 muertos y decenas de heridos

La región de Odesa, en el sur del país, fue blanco de unos 50 drones rusos, según las autoridades locales.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 27 de 2026
04:09 p. m.
Las autoridades ucranianas informaron este martes que los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas dejaron al menos diez personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellos dos niños y una mujer embarazada.

Odesa, epicentro de los ataques con drones

La región de Odesa, en el sur del país, fue blanco de unos 50 drones rusos, según las autoridades locales. En esta zona se hallaron los cuerpos de tres personas entre los escombros y se reportaron alrededor de 30 heridos.

El gobernador regional, Oleg Kiper, precisó que entre los afectados se encuentran dos menores y una “mujer embarazada de 39 semanas”.

Los drones dañaron “decenas de inmuebles residenciales” y también alcanzaron una iglesia, un jardín de infancia, un liceo y un gimnasio. Un periodista de AFP constató el derrumbe de la fachada de un edificio residencial, donde los rescatistas buscaban más víctimas. La empresa energética privada DTEK denunció daños “enormes” en sus instalaciones.

Ataques en otras regiones y advertencia de Zelenski

La ofensiva se extendió a otras zonas del país. En Járkov, tres personas murieron tras el impacto de un dron contra un tren; en Sloviansk, una bomba mató a una pareja e hirió a su hijo de 20 años; en Zaporiyia y Jersón también se registraron víctimas mortales. Además, la compañía pública de gas Naftogaz informó que una de sus plantas en el oeste fue atacada por quinta vez en lo que va del mes.

Los ataques se produjeron tras las reuniones en Abu Dabi entre representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, consideradas las primeras negociaciones directas conocidas sobre la propuesta de Washington para poner fin al conflicto.

El presidente Volodimir Zelenski advirtió: “Cada bombardeo ruso de este tipo erosiona la diplomacia aún en curso y socava los esfuerzos de nuestros socios para poner fin a la guerra.”

