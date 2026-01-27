Alerta en Tolima por muertes de fiebre amarilla: en lo que va de este año ya van 10 fallecidos

El departamento de Tolima se encuentra en alerta sanitaria tras confirmarse 17 casos de fiebre amarilla en lo que va de 2025, de los cuales 10 han resultado fatales.

Alerta en Tolima por casos de fiebre amarilla

Los municipios más afectados se concentran en el oriente del departamento, incluyendo Cunday, Purificación, Prado y Villarrica, así como en el sur, donde Ataco, Chaparral y Río Blanco reportan casos activos.

Las autoridades sanitarias identificaron un patrón preocupante en esta nueva fase del brote. Según información de la Secretaría de Salud departamental y el Ministerio de Salud, las personas afectadas son principalmente visitantes de otros departamentos que llegan a Tolima por motivos laborales o turísticos y que no cuentan con vacunación contra la fiebre amarilla.

Durante 2025, las autoridades de salud junto con los alcaldes municipales realizaron jornadas de vacunación masivas que alcanzaron los 47 municipios del departamento, logrando una cobertura aproximada del 90% de la población.

En municipios endémicos como Prado, la cobertura alcanzó el 96.5%, dejando apenas 186 personas sin vacunar de un total de 9.000 habitantes.

La secretaria de Salud de Tolima explicó: "Esta es otra fase del brote, en donde estamos viendo un componente muy importante por los otros departamentos, esa población que entra por temas de trabajo, por temas de turismo, que vienen con un común denominador y es no estar vacunados".

Las cifras acumuladas resultan alarmantes. Según los registros oficiales, entre 2025 y lo transcurrido de 2026, Tolima suma 45 personas fallecidas por fiebre amarilla, lo que ha motivado medidas urgentes por parte de las autoridades sanitarias.

Como respuesta, las autoridades ordenaron la revacunación obligatoria para todas las personas que lleven más de 10 años sin recibir la vacuna contra la fiebre amarilla.

Adicionalmente, se estableció un compromiso interinstitucional entre las secretarías de Salud de Tolima, Cundinamarca y Bogotá para trabajar coordinadamente y garantizar que los visitantes lleguen vacunados al departamento.

Autoridades piden a los ciudadanos reforzar vacuna contra la fiebre amarilla

Las autoridades hacen un llamado urgente a la población local y a quienes planeen visitar el departamento para que verifiquen su esquema de vacunación y acudan a los puntos de salud disponibles para recibir la dosis correspondiente.