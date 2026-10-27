Nuevo fuerte sismo se presentó en el mundo: atento a la magnitud

En las últimas horas, se presentó un nuevo movimiento telúrico que se sintió con fuerza en China.

El temblor se originó cuando eran la 1:57 de la tarde de Colombia, pero las 2:57 de la madrugada del 28 de octubre de 2026 en ese país de Asía.

La magnitud, según los reportes oficiales, estuvo por encima de los 5.0 y el epicentro fue en la región de Yushu, que está situada en el oeste de esa nación.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en China recientemente

1:57 p.m. del 27 de octubre en Colombia / 2:57 a.m. del 28 de octubre en China.

Epicentro: 295 km al oeste de Yushu, Qinghai, China.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 210 kilómetros de Nagqu, a 295 de Yushu, a 323 de Bayi, a 324 de Nyingchi y a 347 de Chamdo.

Las autoridades se pronunciaron tras el sismo de 5.4 en China: esto dijeron

Los expertos del Centro de Redes Sismológicas de China plantearon que, debido a que el sismo se originó en una zona de población escasa y gran altitud, el impacto directo fue mínimo.

En consecuencia, se les ha transmitido un parte de tranquilidad a los ciudadanos y se ha comunicado que, tras los primeros monitoreos, no se han detectado daños estructurales, heridos ni víctimas.

Sin embargo, a raíz de las múltiples réplicas que se han presentado en China después del terremoto de magnitud 7.0 del 22 de octubre de 2026, el gobierno central ha desplegado operativos en Tíbet y Qinghai.

El objetivo es inspeccionar la resistencia de las viviendas que resultaron afectadas y coordinar los protocolos necesarios en el caso de que exista la posibilidad de que se presenten deslizamientos de tierra.

Es importante tener en cuenta que en el terremoto fallecieron al menos 16 personas y resultaron heridas otras 76.