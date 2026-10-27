CANAL RCN
Internacional

Nuevo fuerte sismo se presentó en el mundo: atento a la magnitud

¿Ya se pronunciaron las entidades oficiales? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 27 de 2026
03:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, se presentó un nuevo movimiento telúrico que se sintió con fuerza en China.

El temblor se originó cuando eran la 1:57 de la tarde de Colombia, pero las 2:57 de la madrugada del 28 de octubre de 2026 en ese país de Asía.

Fuerte sismo en Indonesia hoy 27 de octubre de 2026: esto se reportó
RELACIONADO

Fuerte sismo en Indonesia hoy 27 de octubre de 2026: esto se reportó

La magnitud, según los reportes oficiales, estuvo por encima de los 5.0 y el epicentro fue en la región de Yushu, que está situada en el oeste de esa nación.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en China recientemente

  • 1:57 p.m. del 27 de octubre en Colombia / 2:57 a.m. del 28 de octubre en China.

Epicentro: 295 km al oeste de Yushu, Qinghai, China.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 210 kilómetros de Nagqu, a 295 de Yushu, a 323 de Bayi, a 324 de Nyingchi y a 347 de Chamdo.

Las autoridades se pronunciaron tras el sismo de 5.4 en China: esto dijeron

Los expertos del Centro de Redes Sismológicas de China plantearon que, debido a que el sismo se originó en una zona de población escasa y gran altitud, el impacto directo fue mínimo.

En consecuencia, se les ha transmitido un parte de tranquilidad a los ciudadanos y se ha comunicado que, tras los primeros monitoreos, no se han detectado daños estructurales, heridos ni víctimas.

EN VIDEO: así se vivió el fuerte sismo de hoy 27 de octubre de 2026 en Panamá
RELACIONADO

EN VIDEO: así se vivió el fuerte sismo de hoy 27 de octubre de 2026 en Panamá

Sin embargo, a raíz de las múltiples réplicas que se han presentado en China después del terremoto de magnitud 7.0 del 22 de octubre de 2026, el gobierno central ha desplegado operativos en Tíbet y Qinghai.

El objetivo es inspeccionar la resistencia de las viviendas que resultaron afectadas y coordinar los protocolos necesarios en el caso de que exista la posibilidad de que se presenten deslizamientos de tierra.

Es importante tener en cuenta que en el terremoto fallecieron al menos 16 personas y resultaron heridas otras 76.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Indonesia

Fuerte sismo en Indonesia hoy 27 de octubre de 2026: esto se reportó

Panamá

EN VIDEO: así se vivió el fuerte sismo de hoy 27 de octubre de 2026 en Panamá

Terremoto

Fuerte temblor sacudió Panamá este 27 de octubre: confirman magnitud y epicentro

Otras Noticias

Artistas

Se pronunció la hermana de Kbeto Zuleta con emotivo mensaje: contó en qué estado se encuentra

La senadora contó cómo pasó Kbeto la primera noche en la clínica tras el accidente.

Comercio

Otra marca de vehículos se une a la guerra y dará tasa de interés al 0% a clientes para compra

Ante el más reciente anuncio de Tesla, una nueva marca anunció el mismo plan para enganchar a clientes.

Invima

Invima prohibió producto para eliminar cucarachas: alertan por riesgos para la salud

Kylian Mbappé

Este es el meme sobre Kylian Mbappé que provocó una ola de rechazo en China

Viral

Karina García entró en proceso de parto: ¿qué se sabe de su estado de salud?