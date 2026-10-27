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Colombia

Cierran dos moteles y capturan a presunto abusador de menores en Tunjuelito, Bogotá

En la jornada también se realizaron registros a personas y vehículos

Abusador en Tunjuelito
Foto: Mebog

Valentina Bernal

octubre 27 de 2026
04:16 p. m.
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La Policía Nacional adelantó una intervención en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, con el objetivo de combatir delitos y reforzar los controles de seguridad y convivencia ciudadana.

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Durante la jornada, los uniformados realizaron verificaciones de antecedentes y procedimientos de inspección. Uno de los resultados fue la captura de un hombre de 48 años que era requerido por la justicia por el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado.

Descubren a hombre requerido por abusar sexualmente de una menor en Bogotá

En medio de los controles de antecedentes, los policías identificaron al ciudadano de 48 años que tenía una orden judicial pendiente por el delito mencionado.

Este tipo de conducta está relacionado con actos sexuales abusivos contra personas menores de 14 años. La agravante señalada por las autoridades corresponde a circunstancias adicionales contempladas en la legislación penal, aunque la información suministrada no precisa cuáles se le atribuyen en este caso.

Más de 500 registros a personas y vehículos

Además de la detención, el operativo dejó otros resultados en materia de seguridad. De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados realizaron 400 registros a personas y 130 inspecciones a vehículos y motocicletas.

Las actividades hicieron parte de los planes de registro, control e intervención desplegados en diferentes puntos de Tunjuelito.

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Cabe mencionar que, durante la jornada también se aplicaron medidas correctivas a establecimientos comerciales. Dos moteles y un bar tuvieron que suspender temporalmente sus actividades por no contar con la documentación exigida para funcionar, según el reporte policial.

Adicionalmente, las autoridades impusieron medidas correctivas por el porte de armas cortopunzantes y de estupefacientes.

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