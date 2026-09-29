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Dolor en Colombia: murió importante periodista

Su deceso ocurrió el lunes 28 de septiembre de 2026. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 29 de 2026
03:31 p. m.
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El periodismo se encuentra de luto en el Valle del Cauca debido a que se confirmó la muerte de uno de sus referentes.

William Patiño Ruiz, que era oriundo de Cartago y trabajaba como el director de Noticias NVC, falleció el 28 de septiembre de 2026, a sus 70 años.

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A lo largo de su carrera periodística, William Patiño cubrió temas políticos, coyunturales y deportivos. De hecho, los habitantes del pueblo cartagueño lo fueron describiendo año tras año como uno de los más destacados al momento de cubrir y estar presente en las transmisiones de ciclismo.

Además, este comunicador también hizo parte del ámbito político debido a que tuvo la oportunidad de ser concejal de Cartago.

¿Cuál fue la causa de la muerte de William Patiño, el destacado periodista de Cartago, Valle del Cauca?

De acuerdo con lo que se ha informado, el periodista William Patiño Ruiz partió de este plano terrenal a causa de un infarto.

"Mis más sentidas condolencias", "lamentamos su partida", "fue un gran compañero en el Concejo", "fortaleza para sus familiares", "fue un gran periodista" y "era una de las personas más idóneas del municipio", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

El programa 'El Corrillo de Mao' lamentó la muerte del periodista William Patiño

Mediante un post de Instagram, el reconocido programa radial del Valle del Cauca exaltó el legado de William Patiño y les envió un mensaje de fortaleza a sus familiares.

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"El doctor Mao y la mesa de trabajo de 'El Corrillo de Mao', lamentan el fallecimiento de William Patiño Ruiz a los 70 años de edad, quien fue una figura importante en el ámbito periodístico de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca. Patiño Ruiz siempre fue reconocido por su labor en el periodismo general, siendo el director del medio informativo digital Noticias NVC, uno de los más importantes del territorio cartagueño", plantearon.

"A toda su familia y allegados, enviamos un mensaje de condolencias y fuerza en este difícil momento, augurando que Dios les conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento", concluyeron.

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