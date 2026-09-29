Lionel Scaloni habla sobre su continuidad en Argentina tras el retiro de Lionel Messi

Lionel Scaloni abrió la puerta a continuar como técnico de la Selección Argentina. El entrenador confirmó que ya se dio un primer encuentro con las directivas de la AFA para analizar una posible renovación y aseguró que existe “predisposición de las dos partes”.

El contrato de Scaloni vence en diciembre y su continuidad había quedado en duda después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El DT explicó que necesitó tiempo para evaluar su futuro.

Por otro lado, dejó claro que la decisión no dependerá únicamente de las condiciones económicas. Para Scaloni, la posibilidad de construir un equipo competitivo será un elemento determinante para definir si continúa al frente de la Albiceleste.

¿Qué dijo Scaloni sobre su renovación con Argentina?

Scaloni afirmó que existe disposición tanto de su parte como de la dirigencia argentina para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, evitó presentar la continuidad como un hecho y remarcó que las negociaciones están en una etapa inicial.

“Tuve que repensar bien, mirar, analizar lo que es el tema deportivo”, señaló el entrenador, quien además aseguró que no habría iniciado las conversaciones si no considerara que Argentina tiene posibilidades de seguir siendo competitiva.

La eventual renovación se produce en un momento de transición para la selección. Lionel Messi anunció su salida del combinado nacional y disputará su último partido con Argentina en el amistoso frente a Benín, programado para el 6 de octubre en el estadio Monumental.

Scaloni también confirmó que no escuchará ofertas de otros equipos mientras permanezca vigente su vínculo con la selección. Una eventual salida de Walter Samuel, además, sería una baja importante para su cuerpo técnico, en el que también participan Pablo Aimar y Roberto Ayala.

¿Cómo será la Argentina después de Lionel Messi?

Los próximos amistosos servirán a Scaloni para comenzar a probar alternativas de cara a la etapa posterior a Messi. Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín, en una serie de encuentros en los que el entrenador pretende evaluar tanto a futbolistas jóvenes como a varios de los referentes que permanecen en el plantel.

Scaloni sostuvo que la ausencia de Messi no implica abandonar los principios que caracterizaron su ciclo. “Nuestro fútbol pasa a través de la pelota, a través de juntar gente que juegue bien, eso creo que no va a cambiar”, explicó.

Uno de los principales interrogantes estará en la camiseta número 10. El entrenador confirmó que nadie utilizará ese dorsal antes del último partido de Messi y dejó abierta la posibilidad de que posteriormente sea asignado a otro futbolista.

La renovación del plantel también contempla otros cambios. Nicolás Otamendi dejará la selección, mientras que el futuro de jugadores como Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Nicolás Tagliafico también está por definirse.

Argentina ya está clasificada al Mundial de 2030 en condición de anfitriona, por lo que el nuevo ciclo tendrá como uno de sus principales desafíos mantener la competitividad del equipo después de la salida de Messi y de otros referentes. Por ahora, la continuidad de Scaloni sigue pendiente de una negociación que, según el propio entrenador, apenas comenzó.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*