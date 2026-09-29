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Edad de pensión en Colombia subiría: esto es lo que proponen para hombres y mujeres

Piden que se revise los requisitos para jubilarse en el país.

Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
03:34 p. m.
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El debate sobre el futuro pensional del país no se detiene. A pesar de los cambios estructurales aprobados recientemente, distintos centros de pensamiento, analistas y autoridades económicas insisten en que el sistema de jubilación colombiano enfrentará un reto ineludible debido a la transformación demográfica: vivimos más años y la base de cotizantes activos es menor frente al volumen de adultos mayores.

Bajo este panorama, voces expertas y tanques de análisis económico han vuelto a poner sobre la mesa una propuesta de alto impacto: subir la edad de jubilación y, de paso, unificar los requisitos entre hombres y mujeres.

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El principal foco de discusión

Actualmente, las reglas de juego en el país se mantienen en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, acompañadas del requisito general de semanas cotizadas. Sin embargo, propuestas provenientes de entidades de análisis sugieren que el país debería evaluar seriamente esquemas donde la edad de retiro aumente —algunos sugiriendo un ajuste de hasta tres años adicionales, ubicándola de forma equitativa—.

Desde frentes económicos se argumenta que la sostenibilidad financiera del modelo de reparto no soporta el desbalance actual sin poner en riesgo las finanzas públicas. Organismos internacionales y centros como Fedesarrollo han señalado reiteradamente que postergar esta discusión solo agrava el problema fiscal a largo plazo.

¿Qué viene para los cotizantes?

Por ahora, en la práctica inmediata la edad de pensión no se modifica por cuenta de las normativas vigentes; las mujeres se seguirán jubilando a los 57 y los hombres a los 62 años.

No obstante, la insistencia de las autoridades económicas y centros de estudio mantiene viva una discusión inevitable: el sistema pensional colombiano tendrá que someterse, más temprano que tarde, a una cirugía mayor para garantizar que las futuras generaciones de abuelos y abuelas tengan asegurada una mesada digna sin fracturar las arcas de la Nación.

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