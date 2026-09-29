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Doble fuerte sismo se sintió en Nueva Caledonia hoy 29 de septiembre de 2026: atento a la magnitud

Las autoridades realizaron el monitoreo respectivo y dieron a conocer el balance oficial. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 29 de 2026
02:56 p. m.
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Este martes 29 de septiembre, el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó dos fuertes movimientos telúricos en Nueva Caledonia, el territorio autónomo de la República Francesa que está ubicado en el océano Pacífico Sur.

Uno de los sismos alcanzó los 5.0 de magnitud, mientras que el otro la sobrepasó. ¿Dónde fueron los epicentros? ¿Qué han planteado las autoridades?

Así fue el primer sismo que se sintió hoy 29 de septiembre de 2026 en Nueva Caledonia

  • 2:23 p.m. de Nueva Caledonia / 10:23 p.m. del 28 de septiembre en Colombia

Epicentro: Maré, 76 kilómetros al noreste de Tadiné.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: superficial (a 10 kilómetros).

Municipios cercanos: 118 kilómetros al este de Wé (capital administrativa de la comuna vecina de Lifou).

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Así fue el segundo sismo que se sintió hoy 29 de septiembre de 2026 en Nueva Caledonia

  • 9:42 p.m. de Nueva Caledonia / 5:42 a.m. de hoy de Colombia

Epicentro: Mar de Coral, 67 kilómetros al este-noreste de Tadine, comuna de Maré.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: superficial (a 10 kilómetros).

Municipios cercanos: 124 kilómetros al sureste de Wé (capital administrativa de la comuna vecina de Lifou).

Esto han planteado las autoridades de Nueva Caledonia tras los dos fuertes sismos de este 29 de septiembre

Las entidades especializadas realizaron el monitoreo correspondiente y determinaron que estos dos movimientos telúricos son réplicas del sismo de 6.6 que se presentó el 25 de septiembre.

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Además, han dejado claro que no se presentaron daños estructurales, que no se reportaron heridos ni víctimas y que los umbrales estuvieron muy por debajo para ordenar evacuaciones.

De igual manera, se ha descartado una amenaza de tsunami y se ha precisado que puede ser normal que se continúen presentando réplicas. En medio de ese panorama, las autoridades han llegado a la conclusión de que lo más pertinente es que el monitoreo siga siendo constante en las zonas de playa para tener claridad de los ritmos de las corrientes marítimas.

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