Ella era Juliana Ávila, la joven que murió en la Maratón de Medellín

Juliana Ávila Saouda, de 20 años, falleció luego de presentar una emergencia médica durante la Maratón Medellín 2026. La joven había viajado desde Bogotá para participar en la carrera de 21 kilómetros.

Su muerte fue confirmada después de permanecer bajo atención médica en el Hospital General de Medellín, donde su estado de salud se había reportado como crítico tras la emergencia ocurrida durante la competencia.

¿Quién era Juliana Ávila, la joven que murió en la Maratón?

Juliana tenía 20 años y era estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes, en Bogotá. También había estudiado en el colegio Anglo Colombiano, donde se destacó tanto por su desempeño académico como por su participación deportiva.

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Durante su etapa escolar fue capitana del equipo de baloncesto y recibió reconocimientos por sus resultados académicos.

El deporte siguió siendo una parte importante de su vida después de terminar el colegio. La joven había participado en diferentes competencias dentro y fuera de Colombia, entre ellas la Carrera Allianz 15K en Bogotá, la Carrera de la Mujer en Madrid, España, y la Carrera por los Héroes, también en la capital colombiana.

Foto: redes sociales Juliana Ávila Sauda y Julián Restrepo.

Además del atletismo, tenía afición por el fútbol y era hincha de Millonarios.

Juliana también era conocida por su relación con Julián Restrepo Céspedes, hijo del vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano.

¿Qué le pasó a Juliana Ávila durante la Maratón Medellín?

La joven participaba en la prueba de 21 kilómetros cuando sufrió una emergencia que comprometió su estado de salud y obligó a activar el protocolo de atención médica de la competencia.

Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Medellín. De acuerdo con lo informado por el alcalde Federico Gutiérrez, Juliana sufrió tres paros cardíacos y tuvo que ser reanimada en tres oportunidades.

“Juliana de 20 años, tuvo tres paros cardíacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades”, señaló el mandatario, quien aseguró que había estado en contacto con la familia mientras permanecía hospitalizada.

Finalmente, la joven falleció hacia las 6:30 de la tarde del lunes 7 de septiembre, según la información entregada.

La organización de la Maratón Medellín lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos.