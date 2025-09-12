Madre de Yeferson Cossio sufrió aparatoso accidente automovilístico en Antioquia

Yeferson Cossio ha preocupado a sus más fieles fanáticos tras informar que su madre sufrió un grave accidente automovilístico cerca a Medellín. Los detalles, compartidos por redes sociales, también permiten ver algunas imágenes del siniestro que dejó su automóvil completamente volcado en medio de la carretera.

¿Qué le pasó a la mamá de Yeferson Cossio?

En las horas más recientes, el empresario sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir un video, en sus redes sociales oficiales, en donde relató cómo fue el accidente en el que su madre se vio involucrada.

Según su relato, todo inició mientras se encontraba en Bogotá por lo que un mensaje de texto alertó al antioqueño, quien de inmediato interrumpió sus compromisos laborales para disponerse a resolver la situación. Al percatarse de que el carro de su madre había sufrido un accidente, decidió llamar a la mujer sin contar con ninguna respuesta.

Ante el desespero e incertidumbre, un presunto agente de Policía lo puso al tanto de la situación al informar que la mujer había sufrido un grave accidente automovilístico que la había dejado en estado de shock.

Pese a la incertidumbre, una de las hermanas del famoso llegó al lugar de los hechos para transportarla al centro médico más cercano en donde se descartó cualquier daño o afectación que comprometa su estado de salud.

Dentro de la primera hipótesis, revelada por Cossio, el accidente se debió a un posible microsueño en carretera que habría generado que el vehículo se estrellara con una estructura de acero, ubicada en la mitad de la vía, generando el volcamiento del mismo.

Así mismo, el empresario dio a conocer que actualmente su mamá se encuentra estable y sin ninguna complicación médica. Sin embargo, esta posee importantes hematomas por todo su cuerpo y golpes que no corresponden a fracturas o lesiones más avanzadas.

Cossio reacciona al accidente de su mamá

La reacción del famoso no se hizo esperar ya que, en el mismo video compartido en redes, manifestó su impacto ante el accidente. Por esto, realizó una sentida reflexión sobre la importancia de valorar a la familia.

“Es imposible… esas cosas no pasan… Dios ama mucho a mi mamá. Muchachos, valoren mucho a su familia y sus papás porque en un abrir y cerrar de ojos cambia la vida. Hoy afortunadamente puedo hacer chistes de esto, pero habría podido estar en el entierro de mi mamá”, finalizó.