Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 8 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 08 de 2025
09:18 p. m.
09:18 p. m.
- La Policía y la Fiscalía capturaron al presunto agresor conocido como “El Zarco”. Se trata de un joven de 29 años que habría cometido varios delitos en la localidad de Usme.
- En Granada, Antioquia, uno de los municipios más afectados por las ejecuciones extrajudiciales, víctimas y victimarios compartieron durante tres días un mismo espacio para relatar lo ocurrido, asumir responsabilidades y dignificar a quienes fueron arrebatados.
- Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud reportó que entre el 1 y el 8 de diciembre, 231 personas sufrieron quemaduras, de las cuales 106 son menores de edad, una cifra que alarma a las autoridades.