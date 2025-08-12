CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 8 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
09:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La Policía y la Fiscalía capturaron al presunto agresor conocido como “El Zarco”. Se trata de un joven de 29 años que habría cometido varios delitos en la localidad de Usme.
  • En Granada, Antioquia, uno de los municipios más afectados por las ejecuciones extrajudiciales, víctimas y victimarios compartieron durante tres días un mismo espacio para relatar lo ocurrido, asumir responsabilidades y dignificar a quienes fueron arrebatados.
  • Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud reportó que entre el 1 y el 8 de diciembre, 231 personas sufrieron quemaduras, de las cuales 106 son menores de edad, una cifra que alarma a las autoridades.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 8 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 7 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 7 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Inseguridad

Retrato Hablado revela el “Estado de shock”: así operaban las peligrosas bandas de fleteros en Colombia

Este expone con detalle el accionar de dos de las bandas de fleteros más peligrosas del país, responsables de sembrar terror y dejar a sus víctimas en un profundo estado de shock.

Venezuela

El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro

En la misiva enviada al presidente Donald Trump, señala cómo se manejaría el fraude electoral en Venezuela.

Liga BetPlay

Así se van a jugar la finales del fútbol colombiano: horarios para Liga y Copa

Tecnología

Estos son los audífonos con IA que ajustan el sonido y cancelan el ruido exterior

Automovilismo

Inmovilizarán más de 20.000 vehículos que aparezcan en este listado de la Secretaría de Movilidad