Economía

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 9 de diciembre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 9 de diciembre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
08:16 p. m.
La jornada del martes 9 de diciembre de 2025 terminó con la expectativa de miles de jugadores que esperan cambiar su suerte con las tradicionales loterías del país.

A continuación te presentamos los resultados oficiales de hoy para la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 9 de diciembre de 2025

El número ganador de la Lotería de la Cruz Roja para este sorteo fue X.

Los jugadores que acertaron la combinación completa deben conservar su tiquete original para reclamar el premio.

Además, las series y fracciones correspondientes también resultaron favorecidas, por lo que quienes sumaron correctamente estos datos podrán revisar los montos adicionales establecidos por la entidad.

Si no resultaste con el premio mayor, la lotería también contempla premios secundarios para quienes acierten parte del número o las fracciones, según las reglas vigentes.

Estos resultados menores suelen ofrecer montos más modestos, pero aún así pueden ser una buena noticia para quienes enfrentan imprevistos o simplemente desean un ingreso extra.

Resultado de la Lotería del Huila del 9 de diciembre de 2025

Para la Lotería del Huila en este martes, el número ganador fue X.

La entidad recomienda conservar el comprobante original y, en caso de resultar ganador, presentarse en los puntos autorizados para hacer efectivo el cobro.

Como en cada sorteo, la lotería del Huila también ofrece premios secundarios, por lo que quienes coincidan parcialmente con el número o tengan series especiales podrían obtener montos menores, pero igualmente válidos.

Esta alternativa amplía las posibilidades de ganar y mantiene la expectativa latente entre los jugadores habituales.

