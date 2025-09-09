CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 9 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 09 de 2025
02:57 p. m.
  • El cierre de a vía al Llano completa más de tres días, mientras las autoridades continúan las tareas para retirar cerca de 100.000 metros cúbicos de tierra que cayeron de la montaña.
  • ¿Cuánto cuesta volar a Villavicencio con la vía cerrada? Actualmente, los precios son incluso más elevados que ir a Cancún o Miami.
  • Doha, capital de Catar, fue blanco de un ataque con explosivos perpetrado por Israel, que tenía como objetivo la delegación negociadora para un cese al fuego.
