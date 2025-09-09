Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 9 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 09 de 2025
02:57 p. m.
02:57 p. m.
- El cierre de a vía al Llano completa más de tres días, mientras las autoridades continúan las tareas para retirar cerca de 100.000 metros cúbicos de tierra que cayeron de la montaña.
- ¿Cuánto cuesta volar a Villavicencio con la vía cerrada? Actualmente, los precios son incluso más elevados que ir a Cancún o Miami.
- Doha, capital de Catar, fue blanco de un ataque con explosivos perpetrado por Israel, que tenía como objetivo la delegación negociadora para un cese al fuego.