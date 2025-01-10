CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 1 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
04:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Fuertes enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc en Corinto, Cauca. Tropas militares estaban patrullando las veredas El Guanábano y El Paraíso, cuando hicieron contacto armado con el grupo ilegal.
  • En Bogotá, un menor de 17 años es señalado de ser el cerebro de una peligrosa banda dedicada al robo de carros. Fue detenido junto a otro joven de 18 años, minutos después de hurtar un vehículo en la localidad de Engativá.
  • En Aguachica, Cesar, la manipulación de una granada dejó un soldado muerto y ocho más heridos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 1 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Luis Suárez

¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación

Luis Suárez ratifica su idilio con el gol. El colombiano le anotó al Napoli por Champions: la anotación en video.

Fiscalía General de la Nación

A prisión sujeto que atacó a una mujer que se resistió a una agresión sexual

El caso ocurrió cuando la víctima, una mujer de 56 años, caminaba por un sector residencial y el procesado la interceptó y la golpeó para luego arrastrarla hacia un costado de la vía.

Nicolás Maduro

Inició la Navidad en Venezuela por orden de Maduro: así se mofó el Gobierno de Argentina

Automovilismo

En septiembre de 2025 se vendieron 102.831 motos en Colombia: vea el modelo con más registros

Conciertos

Festival Estéreo Picnic 2026: así quedó el line-up por días