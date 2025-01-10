Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 1 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 01 de 2025
04:04 p. m.
04:04 p. m.
- Fuertes enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc en Corinto, Cauca. Tropas militares estaban patrullando las veredas El Guanábano y El Paraíso, cuando hicieron contacto armado con el grupo ilegal.
- En Bogotá, un menor de 17 años es señalado de ser el cerebro de una peligrosa banda dedicada al robo de carros. Fue detenido junto a otro joven de 18 años, minutos después de hurtar un vehículo en la localidad de Engativá.
- En Aguachica, Cesar, la manipulación de una granada dejó un soldado muerto y ocho más heridos.